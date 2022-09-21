Семейная идиллия: Гвардиола устроил романтическую прогулку для своей жены на лодке по Венеции

Испанец наслаждается паузой в играх на клубном уровне.

Манчестер Сити отправился на международную паузу на втором месте в чемпионате Англии, уступая в один балл лондонскому Арсеналу.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола решил воспользоваться паузой, чтобы отправиться на отдых в Италию со своей женой Кристиной.

Пара посетила Венецию, где устроила романтическую прогулку на лодке.

Хосеп со своей любимой рассматривали достопримечательности города.

Во время турне испанский специалист был замечен в черном джемпере и белой футболке. Он также старался замаскироваться, чтобы его никто не узнал.

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Пара посетила популярный ресторан в Венеции, где его узнали двое сотрудников. Гвардиола согласился на фотографии.

Отметим, что Хосеп поженился на Кристине в 2014 году. У них трое детей Мария, Мариус и Валентина.

Ранее сообщалось, что защитника Манчестер Сити заметили с сексапильной танцовщицей кабаре.