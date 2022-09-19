"Пожалуйста, пожалуйста": Фанат Арсенала оригинально попросил директора клуба купить Мудрика
В воскресенье, 18 сентября, Арсенал на выезде обыграл Брентфорд (3:0) в рамках восьмого тура чемпионата Англии.
На поединке присутствовал технический директор "канониров" Эду Гаспар.
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Один из болельщиков лондонской команды встретил специалиста на территории стадиона. Фанат решил попросить специалиста купить вингера сборной Украины и донецкого Шахтера Михаила Мудрика, сделав это весьма оригинально.
"Эду, украинский парень Мудрик, пожалуйста, пожалуйста!", - сказал болельщик. Правда, просьба его была проигнорирована.
قلت له يجيب مودريك يعيال 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hzhG9wcZ1E— abdulaziz alhussain (@3zozn) September 18, 2022
В текущем сезоне Мудрик провел пять игр за донецкий Шахтер, в которых забил два гола и выполнил три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Реал отправлял своих скаутов следить за Мудриком.