Фабио Каннаваро нашел первую тренерскую работу в Европе

Итальянский футбольный клуб Беневенто сообщил, что новым главным тренером первой команды станет обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро.

49-летний специалист подписал контракт, но пока не сообщается его продолжительность.

Каннаваро строил свою тренерскую карьеру в Азии, где тренировал Аль-Ахли (был помощником), Гуанчжоу, Аль-Наср, Тяньцзинь и даже сборную Китая.

Отметим, что Беневенто сейчас выступает в Серии Б и на старте сезона выиграл только два матча из шести.