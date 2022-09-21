Фабио Каннаваро нашел первую тренерскую работу в Европе
Легендарный итальянец вернулся на родину.
Итальянский футбольный клуб Беневенто сообщил, что новым главным тренером первой команды станет обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро.
49-летний специалист подписал контракт, но пока не сообщается его продолжительность.
Каннаваро строил свою тренерскую карьеру в Азии, где тренировал Аль-Ахли (был помощником), Гуанчжоу, Аль-Наср, Тяньцзинь и даже сборную Китая.
Отметим, что Беневенто сейчас выступает в Серии Б и на старте сезона выиграл только два матча из шести.