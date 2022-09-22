Дембеле назвал свою главную цель в Барселоне
Француз хочет выиграть с командой еврокубок.
Вингер Усман Дембеле заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с Барселоной.
"Я хочу выиграть Лигу чемпионов с Барселоной. Барселона должна вернуть этот трофей – с прошлой победы прошло семь лет.
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Нужно брать трофеи – Ла Лига, Лига чемпионов. Это самое важное", – сказал Дембеле в интервью RMC Sport.
В текущем сезоне на счету француза 2 гола и 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги.