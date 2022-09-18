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Директор ПСЖ рассказал, почему летом не состоялся переход Дембеле

Один из членов правления клубом поведал инсайд об игроке.
Сегодня, 13:48
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images
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Директор ПСЖ Луиш Кампуш объяснил, почему клуб не подписал вингера Барселоны Усмана Дембеле.

"Мы не подписали Дембеле, потому что он вингер, а мы играем по другой системе.

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Мне нравится Дембеле, он великолепен, но у нас были другие планы", – сказал Кампуш в интервью France Football.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола и 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Усман Дембеле
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