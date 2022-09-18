Директор ПСЖ рассказал, почему летом не состоялся переход Дембеле

Один из членов правления клубом поведал инсайд об игроке.

Директор ПСЖ Луиш Кампуш объяснил, почему клуб не подписал вингера Барселоны Усмана Дембеле.

"Мы не подписали Дембеле, потому что он вингер, а мы играем по другой системе.

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Мне нравится Дембеле, он великолепен, но у нас были другие планы", – сказал Кампуш в интервью France Football.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола и 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги.