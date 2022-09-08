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Хави: Дембеле играет на уровне лучшей версии Неймара

Испанский специалист в восторге от игры своего подопечного.
Сегодня, 13:16
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави сравнил вингера Усмана Дембеле с Неймаром.

"Он счастлив. Усман получает удовольствие и чувствует радость, а это важно и для меня, и для команды. Он делает разницу – ассистирует партнерам и забивает. У него хороший период.

Я не хочу бросаться словами, но Дембеле на уровне праймового Неймара. Усману нужно играть чуть более дерзко – чаще бить по воротам и забивать голы.

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Усман – хороший парень. Ему нужно извлекать пользу из этих характеристик. Он здесь, чтобы делать разницу, и он ее делает", – сказал Хави в интервью сайту УЕФА.

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Викторией Дембеле сделал две голевые передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Усман Дембеле
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