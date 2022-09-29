Президент ПСЖ замешан в скандале с похищением людей и вымогательством

Функционер мог повлиять на выбор Катара в качестве страны, где состоится чемпионат мира.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оказался в центре скандала с возможным влиянием на выбор Катара в качестве страны, где пройдет чемпионат мира по футболу.

Как сообщает Marca со ссылкой на материал французской газеты Liberation, катарский функционер фигурирует в скандале с похищением людей и вымогательством.

По информации источника, Аль-Хелаифи оказал физическое давление на франко-алжирского бизнесмена Тайеба. Он завладел компрометирующей информацией о том, как Катар незаконно получил право на проведение ЧМ-2022. Нассер поручил своим подчиненным разобраться с бизнесменом, чтобы мир не узнал о коррупционном скандале.

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Тайеб находился в тюрьме с 13 января 2020 года до 1 ноября, где на него оказывали психологическое давление. В итоге бизнесмен передал секретные документы адвокатам Аль-Хелаифи по конфиденциальному соглашению.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее главный тренер сборной Германии заявил о том, что Катар не должен был получить право на проведение чемпионата мира.