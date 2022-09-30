Жезус: В какой-то момент я перестал принимать футбол Гвардиолы

Нападающий Арсенала Габриэл Жезус поделился подробностями своего перехода с Манчестер Сити.

По словам бразильского футболиста, ему больше не нравился футбол испанского тренера.

"Дело было в том, как Гвардиола понимает футбол и чего хочет. Тогда вы решаете – принимать это или нет. Если нет - "спасибо", идем дальше. Какое-то время я принимал, но настал момент, когда я сказал, что хочу другого. Он меня понял и мы поблагодарили друг друга".

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Жезус оценил атмосферу в лондонском клубе.

"В Арсенале, все по-другому. Футбол другой – другие игроки, другие способы игры. В Сити все было иначе. Нападающий не так часто касался мяча, что видно в играх. И когда пора касаться мяча, это был не нападающий, ведь Гвардиола ставил полузащитника выше. Поэтому я решился на перемены.

Я много говорил с Артетой о стиле Арсенала. Он знает меня, я – его. Я понял, чего он от меня хочет. Сейчас я свободен на поле, играю с улыбкой на лице и стараюсь изо всех сил показывать самую лучшую версию себя", - приводит слова Жезуса ESPN.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел восемь матчей за Арсенал во всех турнирах, в которых забил четыре гола и выполнил три голевые передачи.