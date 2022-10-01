Футболистка английского клуба сразила наповал подписчиков своей внешностью

Габби Хауэлл опубликовала фото со своего отпуска на Ибице.

Защитница Саттон Юнайтед Габби Хауэлл поразила читателей ее Instagram своим видом.

Англичанка поделилась фотографиями со своего отпуска на испанском острове Ибица.

Хауэлл предстала перед своими подписчиками в синем бикини.

Исполнительница занимается футболом с восьми лет.

Хауэлл отмечает, что хочет доказать, что можно профессионально заниматься футболом и выглядеть женственно.