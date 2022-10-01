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Футболистка английского клуба сразила наповал подписчиков своей внешностью

Габби Хауэлл опубликовала фото со своего отпуска на Ибице.
Сегодня, 12:36
Габби Хауэлл
Габби Хауэлл
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Защитница Саттон Юнайтед Габби Хауэлл поразила читателей ее Instagram своим видом.

Англичанка поделилась фотографиями со своего отпуска на испанском острове Ибица.

Хауэлл предстала перед своими подписчиками в синем бикини.

Исполнительница занимается футболом с восьми лет.

Хауэлл отмечает, что хочет доказать, что можно профессионально заниматься футболом и выглядеть женственно.

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