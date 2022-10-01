Барселона намерена усилиться защитником Валенсии

Хосе Гайа может перебраться в стан "блаугранас" на правах свободного агента.

Каталонская Барселона хочет усилить свою защитную линию.

Коллектив Хави намерен подписать левого защитника Валенсии Хосе Гайю

Испанец может перебраться в стан "сине-гранатовых" в качестве свободного агента.

Ситуацию усложняет то, что Гайя ведет переговоры о продлении контракта с"летучими мышами".

Диалог между клубом и игроком продвигается хорошо. Стороны близки к соглашению.

В нынешнем сезоне игрок провел лишь 2 матча в Ла Лиге, не отличившись результативными действяими.