Наполи - Торино 3:1 Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 октября, в рамках 8 тура Серии А Наполи принимал Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Неаполитанцы решили все вопросы касаемо победителя в данной встрече еще в первом тайме. Ангисса отметился дублем и гол на свой счет записал Кварацхелия.

В свою очередь Торино сумел забить всего один мяч. Санабрия отметился голом престижа.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Наполи - Торино 3:1

Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 47 - Санабрия, 44

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81) - Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 62), Замбо-Ангисса - Политано (Лосано, 68), Кварацхелия (Элмаз, 80), Распадори (Симеоне, 62).

Торино: Милинкович-Савич - Синго (Карамо, 85), Родригес (Схюрс, 85), Джиджи - Буонджорно, Лазаро (Айна, 74), Линетти (Адопо, 74), Миранчук (Радонич, 69) - Влашич, Лукич, Санабрия.

Предупреждения: Синго, Лукич.

Удаление: Юрич.