Наполи - Торино 3:1 Видео голов и обзор матча
В субботу, 1 октября, в рамках 8 тура Серии А Наполи принимал Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.
Неаполитанцы решили все вопросы касаемо победителя в данной встрече еще в первом тайме. Ангисса отметился дублем и гол на свой счет записал Кварацхелия.
В свою очередь Торино сумел забить всего один мяч. Санабрия отметился голом престижа.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Наполи - Торино 3:1
Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 47 - Санабрия, 44
Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81) - Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 62), Замбо-Ангисса - Политано (Лосано, 68), Кварацхелия (Элмаз, 80), Распадори (Симеоне, 62).
Торино: Милинкович-Савич - Синго (Карамо, 85), Родригес (Схюрс, 85), Джиджи - Буонджорно, Лазаро (Айна, 74), Линетти (Адопо, 74), Миранчук (Радонич, 69) - Влашич, Лукич, Санабрия.
Предупреждения: Синго, Лукич.
Удаление: Юрич.