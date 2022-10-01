Коке - рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб

Мадридский Атлетико в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги без проблем справился с Севильей - команда Диего Симеоне завоевала победу со счетом 2:0.

Голами в составе "матрасников" отличились Маркос Льоренте и Альваро Мората. Льоренте отличился в воротах Буну после ассиста в исполнении капитана команды Коке, для которого данная игра стала исторической, равно как и для клуба.

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Дело в том, что для Коке этот матч стал уже 554-м в футболке мадридского клуба. По этому показателю 30-летний хавбек вышел на чистое первое место, став рекордсменом. Ранее он делил лидерство с Аделардо Родригесом, на счету которого 553 матча.

Jorge Resurrección Merodio 'Koke'.



A one-club legend. pic.twitter.com/SiWPc5xEfk — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 1, 2022

554 matches ❤️🤍 pic.twitter.com/omQnVjYY21 — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 1, 2022

Напомним, что Хорхе Ресурексьон Меродио, он же Коке, является воспитанником Атлетико. Свою дебютную игру за главную команду "индейцев" он провел 19 сентября 2009 года, когда вышел на поле со скамейки в проигранном поединке Барселоне (2:5).