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Футбол

Вернер вписал свое имя в историю РБ Лейпциг бомбардиским рекордом

Немец стал первым в истории "быков" футболистом, забившим 100 голов.
Сегодня, 19:34
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images
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Вчера, 1 октября, РБ Лейпциг разгромил Бохум в рамках Бундеслиги (4:0).

Дублем в ворота аутсадера чемпионата Германии отличился Тимо Вернер.

Таким образом, форвард вписал свое имя в историю "быков".

Футболист стал первым, кто забил сотню голов в футболке РБ Лейпциг.

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