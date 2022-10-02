Вернер вписал свое имя в историю РБ Лейпциг бомбардиским рекордом
Немец стал первым в истории "быков" футболистом, забившим 100 голов.
Сегодня, 19:34
Вчера, 1 октября, РБ Лейпциг разгромил Бохум в рамках Бундеслиги (4:0).
Дублем в ворота аутсадера чемпионата Германии отличился Тимо Вернер.
Таким образом, форвард вписал свое имя в историю "быков".
Футболист стал первым, кто забил сотню голов в футболке РБ Лейпциг.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
просмотров
просмотров
Последние новости
Украина23:21
Киберспорт22:56
Украина22:40
Европа21:59
Футбол21:49
Европа21:25
Европа20:57