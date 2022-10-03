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Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:22
Реал - Осасуна: Видео голов / Getty Images
Реал - Осасуна: Видео голов / Getty Images
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В рамках седьмого тура чемпионата Испании Реал на своем поле не сумел обыграть Осасуну, сыграв вничью (1:1).

Счет в матче открыл Винисиус Жуниор, который поразил ворота соперника перед перерывом.

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Уже на старте второго тайма Осасуна сравняла счет благодаря точному выстрелу Кике.

Реал имел все шансы выиграть, однако форварда команды Карим Бензема не реализовал пенальти. После он забил, но сделал это с офсайда.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Осасуна:

Реал - Осасуна 1:1
Голы: Винисиус, 42 - Кике, 50.

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Кроос, Чуамени, Себальос - Родриго, Бензема, Винисиус.

Осасуна: Эррера, Видаль, У. Гарсия, Д.Гарсия, Крус - Брашанац, Торро, Монкайола - Эз Абде, Кике, Гомес

Предупреждения: Себальос - Эз Абде, Кике

Удаление: У. Гарсия, 78.

Источник: MEGOGO

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Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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