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Футбол

Лунин - худший игрок Реала в матче с Осасуной

Вратарь продемонстрировал не лучший перформанс.
Сегодня, 00:35
Андрей Лунин
Андрей Лунин
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В рамках седьмого тура Ла Лиги Реал впервые потерял очки, сыграв вничью с Осасуной.

К сожалению, именно этот матч стал первым в сезоне для украинца Андрея Лунина.

Статистические порталы SofaScore и Whoscored традиционно выставили свои оценки после игры.

Аналитические ресурсы признали голкипера худшим игроком в составе Реала.

SofaScore поставил украинцу - 6.4 балла. Аналогичную оценку имеет только Давид Гарсия, получивший красную карточку.

WhoScored оценил перформанс в еще более низкую отметку - 5.9.

В данный момент Реал делит первое место в чемпионате Испании, набрав вместе с Барселоной по 19 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол испания Реал Мадрид Андрей Лунин
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