Лунин - худший игрок Реала в матче с Осасуной
Вратарь продемонстрировал не лучший перформанс.
В рамках седьмого тура Ла Лиги Реал впервые потерял очки, сыграв вничью с Осасуной.
К сожалению, именно этот матч стал первым в сезоне для украинца Андрея Лунина.
Статистические порталы SofaScore и Whoscored традиционно выставили свои оценки после игры.
Аналитические ресурсы признали голкипера худшим игроком в составе Реала.
SofaScore поставил украинцу - 6.4 балла. Аналогичную оценку имеет только Давид Гарсия, получивший красную карточку.
WhoScored оценил перформанс в еще более низкую отметку - 5.9.
В данный момент Реал делит первое место в чемпионате Испании, набрав вместе с Барселоной по 19 очков.