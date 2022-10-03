Лунин - худший игрок Реала в матче с Осасуной

В рамках седьмого тура Ла Лиги Реал впервые потерял очки, сыграв вничью с Осасуной.

К сожалению, именно этот матч стал первым в сезоне для украинца Андрея Лунина.

Статистические порталы SofaScore и Whoscored традиционно выставили свои оценки после игры.

Аналитические ресурсы признали голкипера худшим игроком в составе Реала.

SofaScore поставил украинцу - 6.4 балла. Аналогичную оценку имеет только Давид Гарсия, получивший красную карточку.

WhoScored оценил перформанс в еще более низкую отметку - 5.9.

В данный момент Реал делит первое место в чемпионате Испании, набрав вместе с Барселоной по 19 очков.