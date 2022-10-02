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Футбол

Реал с Луниным в основе не смог переиграть Осасуну

Памплонцы вырвали ничью во втором тайме.
Вчера, 23:58
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images
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В рамках седьмого тура Ла Лиги Реал на своем поле сыграл с Осасуной

Мадридцы не смогли совладать с соперником. Матч завершился со счетом 1:1.

Счет был открыт в конце первого тайма благодаря голу Винисиуса Жуниора.

На 50 минуте Осасуна сравняла счет, огорчив Лунина, который вышел в старте из-за травмы Куртуа.

В концовке встречи памплонцы остались в меньшинстве, но Бензема сперва не забил пенальти, а затем забил с оффсайда.

После 7 сыгранных туров Реал находится на втором месте, имея равное количество очков с Барселоной - 19.

Осасуна неожиданно занимает шестую строчку, занеся в свой актив 13 пунктов.

Реал - Осасуна 1:1

Голы: Винисиус, 42 - Кике, 50.

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Кроос, Чуамени, Себальос - Родриго, Бензема, Винисиус.

Осасуна: Эррера, Видаль, У. Гарсия, Д.Гарсия, Крус - Брашанац, Торро, Монкайола - Эз Абде, Кике, Гомес

Предупреждения: Себальос - Эз Абде, Кике

Удаление: У. Гарсия, 78.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Реал Мадрид Андрей Лунин
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