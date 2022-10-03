Анчелотти рассказал подробности травмы Куртуа

В рамках седьмого тура чемпионата Испании Реал на своем поле не сумел обыграть Осасуну (1:1).

Место в рамке ворота в составе "сливочных" занял украинский голкипер Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа травмировался.

Читай также: Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился подробностями состояния бельгийского футболиста. По словам специалиста, Куртуа пройдет обследование, по итогам которого станет известно, сыграет ли он против Шахтера на этой недели в рамках Лиги чемпионов.

"Куртуа завтра пройдет обследование и тогда узнаем, как он себя будет чувствовать. У него нет серьезной травмы, но увидим, сможет ли он сыграть в среду против Шахтера", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, матч Реал - Шахтер пройдет 5 октября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.