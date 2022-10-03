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Анчелотти рассказал подробности травмы Куртуа

Бельгиец пропустил матч чемпионата Испании, в котором команда потеряла очки.
Сегодня, 08:29
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images
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В рамках седьмого тура чемпионата Испании Реал на своем поле не сумел обыграть Осасуну (1:1).

Место в рамке ворота в составе "сливочных" занял украинский голкипер Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа травмировался.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился подробностями состояния бельгийского футболиста. По словам специалиста, Куртуа пройдет обследование, по итогам которого станет известно, сыграет ли он против Шахтера на этой недели в рамках Лиги чемпионов.

"Куртуа завтра пройдет обследование и тогда узнаем, как он себя будет чувствовать. У него нет серьезной травмы, но увидим, сможет ли он сыграть в среду против Шахтера", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, матч Реал - Шахтер пройдет 5 октября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол реал Карло Анчелотти Тибо Куртуа
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