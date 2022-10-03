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Дегустация, шоу и разбитые тарелки: Марсело посетил ресторан известного шеф-повара

Бразилец наслаждается выходными от тренировок в греческом клубе.
Сегодня, 11:05
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images
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Бразильский защитник Марсело покинул мадридский Реал по окончанию карьеры. Футболист подписал контракт с греческим Олимпиакосом, за который еще не успел дебютировать.

34-летний футболист продолжает адаптироваться к сезону, а также вместе с семьей наслаждаться выходными.

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Марсело с супругой и детьми посетили ресторан популярного турецкого повара Бурака Оздемира в Дубае.

Семья дегустировала разные блюди, принимала участие в шоу, а представители ресторана побили тарелки в честь бразильца.

Отметим, что Марсело подписал контракт с Олимпиакосом на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью снял забавные видеоролики с клубного автобуса, с которого наблюдал за победой Ромы над Интером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Марсело вне игры
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