Дегустация, шоу и разбитые тарелки: Марсело посетил ресторан известного шеф-повара

Бразилец наслаждается выходными от тренировок в греческом клубе.

Бразильский защитник Марсело покинул мадридский Реал по окончанию карьеры. Футболист подписал контракт с греческим Олимпиакосом, за который еще не успел дебютировать.

34-летний футболист продолжает адаптироваться к сезону, а также вместе с семьей наслаждаться выходными.

Читай также: Легендарный футболист Арсенала станцевал на известном шоу под фанатскую песню

Марсело с супругой и детьми посетили ресторан популярного турецкого повара Бурака Оздемира в Дубае.

Семья дегустировала разные блюди, принимала участие в шоу, а представители ресторана побили тарелки в честь бразильца.

Отметим, что Марсело подписал контракт с Олимпиакосом на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью снял забавные видеоролики с клубного автобуса, с которого наблюдал за победой Ромы над Интером.