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Футбол

Левандовски мог оказаться в Реале

Поляк был удивлен решительностью каталонского клуба.
Сегодня, 08:28
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски в летнее трансферное окно сменил мюнхенскую Баварию на Барселону.

По словам форварда, интерес к нему проявлял мадридский Реал, однако каталонцы были более настойчивы.

"Пару раз интерес ко мне проявлял Реал, но, увидев стремление Барселоны подписать меня, я понял, что мой трансфер туда возможен".

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"Я знал, что следующим в моей карьере должен стать этот шаг»", - приводит слова Роберта Diario Sport со ссылкой на Kanał Sportowy. 

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел 9 игр за Барселону во всех турнирах, в которых забил 12 голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет в качестве свободного агента подписать хавбека Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона реал Роберт Левандовски
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