Левандовски: Вернуться с Барселоной на вершину – прекрасный вызов

Форвард Барселоны Роберт Левандовски заявил, что не советовался ни с кем из стана каталонского клуба по поводу своего перехода.

"Я не разговаривал ни с кем из Барселоны о трансфере до моего приезда. Я сам понимал, в какой клуб иду.

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Я думал не о том, что было в Барселоне, а о том, что будет. Вернуться с Барселонойна вершину – это прекрасный вызов", – сказал Левандовски в интервью Kanał Sportowy.

В текущем сезоне на счету 34-летнего поляка 9 голов и 2 ассиста в 7 матчах Ла Лиги.