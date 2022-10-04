Ворскла усилилась воспитанником Тоттенхэма

Полтавская Ворскла смогла провернутьб довольно неожиданный в текущих условиях трансфер.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду удалось пригласить воспитанника Тоттенхэма Ричарда Роделя.

22-летний английский нападающий перебрался в стан полтавчан на правах свободного агента.

Соглашение с футболистом подписано длительностью на три года.

Ранее игрок защищал цвета болгарского Хебира. В Ворскле Родель будет играть под 89 номером.