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Футбол

Ворскла усилилась воспитанником Тоттенхэма

Полтавчане подписали английского форварда.
Сегодня, 19:13
Ричард Родель / vorskla.com.ua
Ричард Родель / vorskla.com.ua
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Полтавская Ворскла смогла провернутьб довольно неожиданный в текущих условиях трансфер.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду удалось пригласить воспитанника Тоттенхэма Ричарда Роделя. 

22-летний английский нападающий перебрался в стан полтавчан на правах свободного агента.

Соглашение с футболистом подписано длительностью на три года.

Ранее игрок защищал цвета болгарского Хебира. В Ворскле Родель будет играть под 89 номером.

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