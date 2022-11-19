Топ-10 челенджів в Football Manager 2023: Українська версія

Недавно официально вышла новая версия симулятора футбольного менеджера Football Manager 2023. Многие фанаты этой игры перед началом игры задаются вопросами - за кого играть, какой клуб выбрать?

Но кроме того, можно придумать самому себе дополнительные задачи, которые не дает сама игра. Да, ISPORT придумал десять челленджей, которые можно пройти в новой (или даже старых) версии игры, чтобы сделать ее еще более интересной.

Кубок Львову

Начнем с достаточно элементарного (в плане задания, а не выполнения) челленджа. Фанаты львовских Карпат всегда мечтали о завоевании "львами" Кубка Украины, так почему бы не воплотить эту мечту хотя бы в виртуальной реальности?

Карпаты сейчас не выступают даже в УПЛ, поэтому эта задача может быть не самой простой в самом начале вашей карьеры.

Челлендж считается выполненным когда...

...Львовские Карпаты станут обладателями Кубка Украины

Базовый клуб сборной

Барселона была базовым клубом сборной Испании, Бавария базовый клуб сборной Германии, в сборную Украины в основном вызываются игроки Динамо и Шахтера, или воспитанники этих клубов, но почему бы не изменить эту тенденцию.

Чего базовым клубом "сине-желтых" не может стать, например, Ворскла? Возможно ли Заря, или Металлист?

Челлендж считается выполненным когда...

…. из любого украинского клуба кроме Динамо или Шахтера под вашим руководством в сборную будут вызваны 11 из 23 игроков заявки (воспитанники академии, которые ушли в другие клубы, также учитываются).

Еврокубок для Днепра

История "канонического" Днепра фактически завершилась на горько-сладкой ноте. Клуб дошел до финала Лиги Европы, но остановился в шаге от мечты.

У вас есть уникальная возможность все же исправить эту историческую несправедливость. Тем более, что с тех пор добавился еще один турнир, в котором уже другой клуб из этого города и начинает свой путь.

Челлендж считается выполненным когда...

...Днепр-1 под вашим руководством выигрывает Лигу конференций/Лигу Европы/Лигу чемпионов

Урок географии

(минимум один игрок/член тренерского штаба из каждого региона Украины)

Одной из самых известных историй Лиги чемпионов является пример шотландского Селтика, который выиграл "ушастого" игроками только из Глазго.

Повторить это будет достаточно сложно, поэтому предлагаем вам упрощенный вариант челленджа. Вашей задачей будет взять любой клуб, собрать игроков/персонал из каждого уголка Украины (конечно, включая АР Крым) и завоевать любой значимый трофей.

Челлендж считается выполненным когда...

...любой клуб во главе с вами и представителями каждого региона Украины выигрывает Кубок/Чемпионат/Еврокубок. Да, здесь придется заморочиться ヽ(°□° )

Первая команда города

В Украине нет таких противостояний в рамках одного города, например, в Милане, Лондоне или Мадриде. Ближайшие к этому, конечно, львовские баталии, где когда-то несомненно главный клуб Львова Карпаты сейчас проиграли конкуренцию как минимум в игровом плане сразу двум командам - ​​Движению и ФК Львов.

В других крупных городах обычно есть главный клуб и все остальные. Так почему вам не попытаться вывести один из таких клубов на первое место в его городе?

Сама игра в ее стандартных настройках позволит сделать сходное с несколькими клубами. В Первой лиге выступают Чернигов и ФСК Мариуполь. К сожалению, из-за полномасштабного вторжения пропускают сезон их "старшие братья" - Десна и ФК Мариуполь, поэтому можно занять их нишу.

Еще одной интересной задачей будет попытаться сделать главной командой Полтавы одноименный спортивный клуб, ведь опередить Ворсклу будет не так просто. А вот что будет сделать удивительно сложно, так это за столичную Оболонь превзойти киевское Динамо!

Ну а для любителей установить патчи на Football Manager или "играться" с редактором, можно подключить Вторую лигу Украины, начать играть за Реал Фарму из Одессы и попытаться превзойти Черноморец, или же заново создать донецкий Металлург или Олимпик и поспорить с Шахтером.

Челлендж считается выполненным когда...

...за свою команду вы в течение трех сезонов будете показывать результаты гораздо лучше, чем действующая Первая команда города.

Трофей за сборную

У национальной команды Украины молодая, но уже достаточно богатая история. К сожалению, больших трофеев пока мы не добывали.

Изменить эту несправедливость может каждый менеджер в серии FM. Конечно, задача это не из легких, ведь сами трофеи разыгрываются не так часто, но и назвать ее невозможно невозможно.

Челлендж считается выполненным когда...

...вы вместе со сборной Украины выиграете чемпионат мира, чемпионат Европы или хотя бы Лигу наций.

Чемпионство за команду из села

Когда в УПЛ появился Колос, это было в диковинку, когда пришел Минай, уже все поняли нынешнюю действительность.

А что же будет, если одна из команд из села выигрывает чемпионат Украины?

Попытайтесь взять под свое руководство кузнецов, минайцев, или хотя бы Ингулец из СМТ Петрово и попробуйте обойти Динамо и Шахтер. А для любителей хардкора можно предложить перволиговую Диназ (село Лютеж, Киевщина) или Скорук (пгт Томаковка, Днепропетровской области).

Челлендж считается выполненным когда...

...капитан сельской команды поднимет над головой трофей чемпиона Украины.

Вывести УПЛ в число лучших чемпионатов

Украина в последние годы начала стремительное падение в таблице коэффициентов УЕФА, и уже в этом сезоне наш чемпион не будет автоматически представлен в группе Лиги чемпионов.

Чтобы вернуть себе такое право, нужно показывать классные результаты в еврокубках из года в год. А что если нацелиться на сразу два места в группе ЛЧ? Для этого нужно войти в ТОП-6 таблицы коэффициентов.

Смотрите реальную Таблицу коэффициентов УЕФА по состоянию на ноябрь 2022 года

Челлендж считается выполненным когда...

...украинская ассоциация будет занимать место в десятке (легкий уровень), шестерке (тяжелый уровень) или ТОП-4 (бешено тяжелый уровень) лучших в таблице коэффициентов УЕФА

Побить рекорд Маркевича по количеству матчей (622)

и рекорд Луческу по количеству трофеев (9) в УПЛ

Этот челлендж создан специально для тех, кто любит играть в длинные "сэйвы", ведь чтобы превзойти достижения двух главных старожилов украинского футбола вам понадобится около 20 сезонов.

Дополнительно усложнить задачу можно, взяв под свое крыло команду не из УПЛ и играть только за нее.

Челлендж считается выполненным когда...

...вы проведете в чемпионате Украины 623 и более матча, а также 10 и более раз завоюете чемпионство.

Воспитать нового Шевченко/Блохина/Беланова

Созданные самой игрой игроки (так называемые регены) часто бывают настоящими бриллиантами. Иногда из них можно слепить очень мощных игроков.

А что если попробовать одного из таких игроков сделать главной звездой мирового футбола хотя бы на один год? Три украинца уже выигрывали Золотые мячи, теперь вашей задачей будет воспитать четвертого.

Этот челлендж также интересен еще и тем, что его можно совмещать и с другими.

Челлендж считается выполненным когда...

...один из украинских футболистов будет назван игроком года или получит Золотой мяч. Если вы сделаете это с настоящим игроком (возможно Михаилом Мудриком?), то это вообще будет самый высокий уровень.