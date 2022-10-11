Реал намерен вернуть своего воспитанника из аренды

Мадридский Реал намерен вернуть Браима Диаса, который находится в аренде в Милане.

Как сообщает журналист RelevoСерхио Сантос, и игрок, и клуб готовы пойти на этот шаг после этого сезона.

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Испанскому вингеру предлагали вернуться в клуб еще летом, но тогда он отказался ввиду того, что не был уверен в получении игровой практики.

У Футболиста есть надежда на то, что он сможет попасть в заявку сборной Испании на Чемпионат мира в Катаре, который начнется в конце ноября 2022 года.