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Гимарайнш: Интерес Реала мне приятен, но я хочу стать легендой Ньюкасла

Бразилец намерен остаться в стане "сорок".
Сегодня, 17:21
Бруно Гимарайнш / Getty Images
Бруно Гимарайнш / Getty Images
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Хавбек Ньюкасла Бруно Гимарайнш отреагировал на интерес со стороны Реала.

"Я никогда не сомневался в проекте Ньюкасла. Я всегда хотел играть в АПЛ и сейчас получаю удовольствие.

Болельщики меня любят, я их тоже. Хочу продолжать в том же духе и стать здесь легендой.

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Реал – лучший клуб мира, и их интерес приятен. Но это лишь разговоры, ничего более", – сказал Гимарайнш в интервью Chronicle Live.

В текущем сезоне на счету бразильца 2 гола и 1 ассист в 6 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Реал Мадрид Бруну Гимарайнш
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