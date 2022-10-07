Реал попытается подписать Холанда в 2024 года

Реал постарается купить форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда летом 2024 года. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб владеет информацией, что через 2 года норвежца можно будет выкупить за 180 млн евро. К этому времени Реала намерен возобновить контакты с Холандом в 2024 году, когда истечет контракт нападающего Карима Бензема.

Действующее соглашение 22-летнего норвежца с "горожанами" рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету форварда Манчестер Сити 14 голов и 3 ассиста в 8 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч человек подписали петицию об отстранении Холанда от АПЛ.