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Футбол

Реал попытается подписать Холанда в 2024 года

Норвежец попал в сферу интересов мадридского клуба.
Сегодня, 17:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Реал постарается купить форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда летом 2024 года. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб владеет информацией, что через 2 года норвежца можно будет выкупить за 180 млн евро. К этому времени Реала намерен возобновить контакты с Холандом в 2024 году, когда истечет контракт нападающего Карима Бензема.

Действующее соглашение 22-летнего норвежца с "горожанами" рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету форварда Манчестер Сити 14 голов и 3 ассиста в 8 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч человек подписали петицию об отстранении Холанда от АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд
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