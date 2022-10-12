Кроос: Шахтер многое выучил после первого матча, поэтому смог усложнить нам жизнь
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встретился с мадридским Реалом.
Полузащитник "сливочных" Тони Кроос поделился мыслями о прошедшей встрече.
Немец заявил, что "горняки" вынесли необходимые уроки после прошлого матча.
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Шахтер многое выучил с первого матча, поэтому они все усложнили для нас. У нас было меньше пространства, чем неделю назад.
Потом мы очень плохо вышли после перерыва, и стало сложно. Но думаю, что мы, как всегда, бились до конца. Мы заслужили ничью.
Гол Рюдигера? Я сказал Антонио пойти в нападение, потому что у нас были сложности с созданием моментов. Оставалось несколько минут, и нужно было попробовать разные вещи. Рюдигер очень силен в штрафной, и это, конечно, помогло нам", - сказал хавбек.
Напомним, вчера, 11 октября Шахтер в рамках ЛЧ сыграл вничью с мадридским Реалом.