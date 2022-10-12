Йовичевич: У этого Шахтера большой потенциал

В рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ Реал в Варшаве встретился с донецким Шахтером.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич поделился мыслями о прошедшем матче.

По словам хорвата, его команда имеет большой потенциал.

"Мы играем без бразильцев. Строим проект с украинскими игроками и имеем большой потенциал в будущем. Сейчас у нас есть шансы выйти из группы".

Специалист также рассказал в каком состоянии находится Анатолий Трубин.

"У него забинтована голова. Но он вышел на своих ногах из раздевалки. Он - хороший парень и топвратарь. Он слеплен из такого материала, что может вытерпеть любой удар", - заявил Йовичевич.

Напомним, вчера, 11 октября Шахтер в рамках ЛЧ сыграл вничью с мадридским Реалом.