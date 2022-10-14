Топ-клубы Серии А претендуют на одноклубника Малиновского
Джорджо Скальвини может сменить клубную прописку.
Бергамасская Аталанта может лишиться талантливого игрока в зимнее трансферное окно.
Как сообщает La Repubblica, Ювенус, Рома и Интер претендуют на 19-летнего Джорджо Скальвини.
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"Богиня" оценивает молодого центрального защитника в сумму, которая равняется 20 млн евро.
В текущем сезоне Скальвини провел шесть поединков в итальянском чемпионате, отметившись 1 голом.