Аталанта Малиновского продемонстрировала лучший старт в истории клуба
Клуб украинца делит первое место в чемпионате с Наполи.
Сегодня, 22:57
Сегодня, 2 октября, Аталанта Руслана Малиновского в 8 туре Серии А обыграла Фиорентину.
Таким образом, бергамаски занесли в свой актив уже 20 очков за 8 матчей.
Это лучший старт итальянского клуба с момента основания в 1907 году.
В данный момент коллектив Джан Пьеро Гасперини делит лидерство в чемпионате Италии с Наполи.
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