Аталанта Малиновского продемонстрировала лучший старт в истории клуба

Сегодня, 22:57

Сегодня, 22:57

Клуб украинца делит первое место в чемпионате с Наполи.

Сегодня, 2 октября, Аталанта Руслана Малиновского в 8 туре Серии А обыграла Фиорентину.

Таким образом, бергамаски занесли в свой актив уже 20 очков за 8 матчей.

Это лучший старт итальянского клуба с момента основания в 1907 году.

В данный момент коллектив Джан Пьеро Гасперини делит лидерство в чемпионате Италии с Наполи.