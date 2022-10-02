Аталанта минимально обыграла Фиорентину

К сожалению, Руслан Малиновский не принимал участие в голевой атаке бергамаски.

В воскресенье, 2 октября, в Бергамо в рамках восьмого тура итальянской Серии А Аталанта принимала в гостях Фиорентину. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля 1:0.

Единственный гол, который решил исход поединка, на свой счет записал Адемола Лукман в середине второго тайма.

Руслан Малиновский вошел в игру только на 74-й минуте, заменив автора победного гола.

Победа позволила Аталанте догнать лидера чемпионата в лице Наполи - у обоих клубов по 20 очков.

Аталанта - Фиорентина 1:0

Гол: Лукман, 59.

Аталанта: Спортьелло - Толои (Демираль, 75), Околи, де Рон - Хатебур, Скальвини, Копмейнерс, Соппи (Меле, 56) - Эдерсон (Пашалич, 56), Муриэль (Гейлунд, 75), Лукман (Малиновский, 74).

Фиорентина: Террачано - Венути (Терзич, 67), Мартинес Куарта (Данкан, 85), Игор, Бираги - Бонавентура (Амрабат, 68), Мандрагора, Барак (Йович, 75) - Иконе, Куаме, Сапонара (Артур, 86).

Предупреждения: Скальвини, Хатебур - Бонавентура, Амрабат.