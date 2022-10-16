Нуньез - в запасе на матч с Ман Сити
Ливерпуль определился с составом на матч с "горожанами".
В рамках центрального матча 11 тура чемпионата Англии Ливерпуль встретится с Манчестер Сити.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп определился с основой на данный поединок.
Немецкий специалист оставил в запасе главное летнее приобретение "красных" Дарвина Нуньеса.
Читай также: Ливерпуль - Манчестер Сити 0:0 онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии
Состав Ливерпуля: Алиссон - Милнер, Гомез, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Эллиотт, Тьяго - Салах, Фирмино, Жота.
Запасные: Келлехер, Трент, Нуньез, Хендерсон, Цимикас, Карвалью, Байчетич, Филлипс, Джонс.
Матч между Ливерпулем и Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени.