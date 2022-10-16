Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии

Недавние соперники по борьбе за чемпионство встретятся в поединке АПЛ сезона-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В воскресенье, 16 октября, Ливерпуль будет принимать в гостях Манчестер Сити в рамках одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона-2022/23.

Матч Ливерпуль - Манчестер Сити пройдет на Энфилде. Стартовый свисток поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Сити

Трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити будет доступна на ISPORT в этой новости 16 октября и начать смотреть ее онлайн можно будет с 18:30 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине центральный матч тура чемпионата Англии в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине.

Команды по разному начали нынешний сезон АПЛ. Пока команда Пепа Гвардиолы продолжает свою погоню за Микелем Артетой и его Арсеналом, подопечные Юргена Клоппа все никак не найдут свою игру, регулярно теряя очки.

"Красные" не могут победить вот уже три тура подряд, в то время как "горожане" имеют трехматчевую победную серию, которая подкрепляется удачными выступлениями команды в Лиге чемпионов.

На неделе Ман Сити, проводя ротацию, сыграл в нулевую ничью с Копенгагеном, чем гарантировал себе место в плей-офф. Ливерпуль же разгромил на выезде Рейнджерс со счетом 7:1, занимая теперь вторую строчку группы А после феноменального на старте сезона Наполи.

Предыдущая очная встреча Ливерпуля и Манчестер Сити состоялась 30 июля, когда мерсисайдцы в рамках Суперкубка Англии обыграли "горожан" со счетом 3:1. Именно после того неудачного матча началось восхождение Эрлинга Холанда на Туманном Альбионе, после чего он стал неостановимым.