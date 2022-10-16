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Холанд - в основе на матч против Ливерпуля

Манчестер Сити определился с составом на поединок против "красных".
Сегодня, 17:43
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
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В рамках центрального матча 11 тура АПЛ Ливерпуль на своем поле примет Манчестер Сити.

Наставник гостей Пеп Гвардиола определился с составом на данный поединок.

Главная ударная сила "горожан" Эрлинг Холанд выйдет на поле с первых минут.

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Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Аканджи, Диаш, Аке - Родри, Гюндоган, Де Брюйне - Силва, Холанд, Фоден.

Запасные: Ортега, Ляпорт, Вилсон-Эсбранд, Серхио Гомез, Льюис, Альварес, Грилиш, Марез, Палмер.

Матч между Ливерпулем и Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени.

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