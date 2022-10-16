Холанд - в основе на матч против Ливерпуля
Манчестер Сити определился с составом на поединок против "красных".
В рамках центрального матча 11 тура АПЛ Ливерпуль на своем поле примет Манчестер Сити.
Наставник гостей Пеп Гвардиола определился с составом на данный поединок.
Главная ударная сила "горожан" Эрлинг Холанд выйдет на поле с первых минут.
Читай также: Ливерпуль - Манчестер Сити 0:0 онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Аканджи, Диаш, Аке - Родри, Гюндоган, Де Брюйне - Силва, Холанд, Фоден.
Запасные: Ортега, Ляпорт, Вилсон-Эсбранд, Серхио Гомез, Льюис, Альварес, Грилиш, Марез, Палмер.
Матч между Ливерпулем и Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени.