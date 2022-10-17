Золотой мяч-2022: где смотреть церемонию 17.10.2022

В понедельник, 17 октября, в столице Франции городе Париже состоится церемония вручения Золотого мяча за сезон-2021/22.

Среди претендентов на награду, а их осталось всего 30 человек, такие футболисты, как Килиан Мбаппе, Вирджил ван Дейк, Кевин де Брюйне, Роберт Левандовски, Тибо Куртуа и другие. Но почти никто не сомневается, что награда достанется французскому нападающему Реала Кариму Бензему.

Стоит также отметить, что в 30 лучших отсутствует пока последний обладатель СМ - Лионель Месси, который провел далекий от идеала прошлый сезон.

Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча

Следить за ходом событий на церемонии награждения лучших футболистов можно будет на YouTube-канале "Футбол 2.0", а также плеер с трансляцией будет доступен на ISPORT, где и сможете посмотреть за награждениями и выходом футболистов на сцену.

Официальное начало церемонии запланировано на 21:30, тогда начнется награждение главных действующих лиц разнообразными наградами. Среди призов:

Золотой мяч

Женский Золотой мяч

Приз лучшему вратарю

Приз лучшему молодому игроку

Лучшая команда года

Приз Сократа (нововведение)

За несколько часов до начала церемонии начнется оглашение результатов голосования Золотого мяча, организаторы назовут имена футболистов, занявших места с 30 по 11.

Где состоится церемония Золотого мяча

В последние годы France Football сделал церемонию вручения своих наград сродни величайшим гала-концертам, с красной дорожкой и приглашенными звездными гостями.

Будет проходить все действо в парижском театре Шатле. Это музыкальный театр в I округе Парижа, который был построен еще в 1862 году. Именно в этом здании, кроме Золотого мяча, проходит также и церемония вручения Сезара - главной кинопремии Франции.

Театр рассчитан на то, что его могут посетить одновременно 2500 зрителей, а его сцена настолько велика, что на одном из представлений, состоявшемся более 130 лет назад, на него вышли почти 700 артистов одновременно.

В основном театр используют для проведения оперных и концертов классической музыки.