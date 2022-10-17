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Золотой мяч-2022: где смотреть церемонию 17.10.2022

ISPORT рассказывает, где можно посмотреть трансляцию вручения Золотого мяча.
Сегодня, 12:00
Золотой Мяч
Золотой Мяч
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В понедельник, 17 октября, в столице Франции городе Париже состоится церемония вручения Золотого мяча за сезон-2021/22. 

Среди претендентов на награду, а их осталось всего 30 человек, такие футболисты, как Килиан Мбаппе, Вирджил ван Дейк, Кевин де Брюйне, Роберт Левандовски, Тибо Куртуа и другие. Но почти никто не сомневается, что награда достанется французскому нападающему Реала Кариму Бензему.

Стоит также отметить, что в 30 лучших отсутствует пока последний обладатель СМ - Лионель Месси, который провел далекий от идеала прошлый сезон.

Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча

Следить за ходом событий на церемонии награждения лучших футболистов можно будет на YouTube-канале "Футбол 2.0", а также плеер с трансляцией будет доступен на ISPORT, где и сможете посмотреть за награждениями и выходом футболистов на сцену.

Официальное начало церемонии запланировано на 21:30, тогда начнется награждение главных действующих лиц разнообразными наградами. Среди призов:

  • Золотой мяч
  • Женский Золотой мяч
  • Приз лучшему вратарю
  • Приз лучшему молодому игроку
  • Лучшая команда года
  • Приз Сократа (нововведение)

За несколько часов до начала церемонии начнется оглашение результатов голосования Золотого мяча, организаторы назовут имена футболистов, занявших места с 30 по 11.

Где состоится церемония Золотого мяча

В последние годы France Football сделал церемонию вручения своих наград сродни величайшим гала-концертам, с красной дорожкой и приглашенными звездными гостями.

Будет проходить все действо в парижском театре Шатле. Это музыкальный театр в I округе Парижа, который был построен еще в 1862 году. Именно в этом здании, кроме Золотого мяча, проходит также и церемония вручения Сезара - главной кинопремии Франции.

Театр рассчитан на то, что его могут посетить одновременно 2500 зрителей, а его сцена настолько велика, что на одном из представлений, состоявшемся более 130 лет назад, на него вышли почти 700 артистов одновременно.

В основном театр используют для проведения оперных и концертов классической музыки.

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