Хитрец Анчелотти: Карикатурист посвятил мультик Реалу, который обыграл Барселону в Эль-Класико

В рамках девятого тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле обыграл Барселону (3:1).

Подопечные Карло Анчелотти выполнили все установки своего наставника, что помогло им победить команду Хави.

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Известный карикатурист Омар Момани посвятил мультику Реалу, сумевшему обыграть соперника, выполнив план итальянского специалиста.

В турнирной таблице Ла Лиги Реал идет на первом месте, имея 25 очков после девяти игр. Барселона отстает от команды Анчелотти на три балла.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Барселона.