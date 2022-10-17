Хитрец Анчелотти: Карикатурист посвятил мультик Реалу, который обыграл Барселону в Эль-Класико
Мадридский клуб нанес первое поражение каталонцам в Ла Лиге.
В рамках девятого тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле обыграл Барселону (3:1).
Подопечные Карло Анчелотти выполнили все установки своего наставника, что помогло им победить команду Хави.
Читай также: "Самый счастливый человек": Лунин эмоционально отреагировал на свой дебют в Эль Класико
Известный карикатурист Омар Момани посвятил мультику Реалу, сумевшему обыграть соперника, выполнив план итальянского специалиста.
В турнирной таблице Ла Лиги Реал идет на первом месте, имея 25 очков после девяти игр. Барселона отстает от команды Анчелотти на три балла.
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Барселона.