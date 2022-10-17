Почувствуй себя на месте звезды футбола: как игроки проходят по красной дорожке
Издание France Football предлагает необычный опыт.
Во французском Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча.
Twitter-аккаунт France Football предлагает читателям почувствовать себя игроком, проходящим по красной дорожке.
POV : you’re a Ballon d’Or guest! 👀#ballondor pic.twitter.com/lg6HsWruAV— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Этот опыт уже ощутил форвард Себастьян Алле, занявший тринадцатое место в рейтинге на Золотой Мяч-2022 и приехавший на церемонию в Париж.
Sébastien Haller, ranked 13rd from this year! 👏#ballondor pic.twitter.com/BWZColwgG4— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция церемонии вручения Золотого Мяча