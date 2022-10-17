Почувствуй себя на месте звезды футбола: как игроки проходят по красной дорожке

Во французском Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча.

Twitter-аккаунт France Football предлагает читателям почувствовать себя игроком, проходящим по красной дорожке.

Этот опыт уже ощутил форвард Себастьян Алле, занявший тринадцатое место в рейтинге на Золотой Мяч-2022 и приехавший на церемонию в Париж.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция церемонии вручения Золотого Мяча