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Шевченко: Завоевание Золотого Мяча дарит действительно особенные чувства

Украинец вспомнил свои эмоции на церемонии вручения престижной награды.
Сегодня, 21:13
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
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Во французском Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча. Одним из гостей церемонии стал Андрей Шевченко.

Украинский нападающий, побеждавший в голосовании в 2004 году вспомнил свои эмоции после завоевания престижной награды.

Изменила ли награда мою жизнь? Да, конечно, потому что это такая индивидуальная награда... Когда я был очень маленьким, мечтал выиграть Золотой мяч. Он стал реальностью, я реализовал свою мечту", – заявил украинец.

На нашем сайте доступна  онлайн-трансляция церемонии вручения Золотого Мяча 2022.

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