Шевченко: Завоевание Золотого Мяча дарит действительно особенные чувства
Украинец вспомнил свои эмоции на церемонии вручения престижной награды.
Во французском Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча. Одним из гостей церемонии стал Андрей Шевченко.
Украинский нападающий, побеждавший в голосовании в 2004 году вспомнил свои эмоции после завоевания престижной награды.
Изменила ли награда мою жизнь? Да, конечно, потому что это такая индивидуальная награда... Когда я был очень маленьким, мечтал выиграть Золотой мяч. Он стал реальностью, я реализовал свою мечту", – заявил украинец.
Chevtchenko 🇺🇦😍 #ballondor pic.twitter.com/O9f4OHbP7w— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
На нашем сайте доступна онлайн-трансляция церемонии вручения Золотого Мяча 2022.