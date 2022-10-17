Алексия Путельяс - обладательница женского Золотого мяча

Второй раз подряд награду забрала испанская футболистка Барселоны.

Футболистка каталонской Барселоны Алексия Путельяс сала обладательницей Золотого мяча, которую ей вручили на специальной церемонии в Париже.

Нападница провела второй подряд очень мощный сезон, который был смазан из-за тяжелой травмы, что не позволило ей сыграть на женском чемпионате Европы.

Отметим, что в прошлом году Путельяс также завоевала эту награду и стала единственной многократной обладательницей женского Золотого мяча.

Также стоит сказать, что молодежный Золотой мяч получил также игрок Барселоны.