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Алексия Путельяс - обладательница женского Золотого мяча

Второй раз подряд награду забрала испанская футболистка Барселоны.
Сегодня, 22:01
Алексия Путельяс / Getty Images
Алексия Путельяс / Getty Images
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Футболистка каталонской Барселоны Алексия Путельяс сала обладательницей Золотого мяча, которую ей вручили на специальной церемонии в Париже.

Нападница провела второй подряд очень мощный сезон, который был смазан из-за тяжелой травмы, что не позволило ей сыграть на женском чемпионате Европы.

Отметим, что в прошлом году Путельяс также завоевала эту награду и стала единственной многократной обладательницей женского Золотого мяча.

Также стоит сказать, что молодежный Золотой мяч получил также игрок Барселоны.

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