Куртуа пожаловался на пристрастность к голкиперам в голосовании Золотого мяча

Голкипер сборной Бельгии и мадридского Реала Тибо Куртуа поделился мнением о голосовании за Золотой мяч.

По словам бельгийского вратаря, голкиперам невозможном выиграть главный индивидуальный приз.

"Считаю, что вратарю выиграть "Золотой мяч" невозможно. Твоя команда доминирует, ты выиграл ЛЧ, Ла Лигу, делаешь отличные сейвы – и только 7 место... Что ж, по крайней мере, они придумали награду для лучшего голкипера", - заявил Куртуа на церемонии.

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Стоит отметить, что Тибо выиграл приз лучшему голкиперу сезона.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч.