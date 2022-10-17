Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч
Португалец финишировал на 20-ом месте.
Сегодня, 19:25
Французское издание France Football начало оглашать результаты Золотого Мяча.
Португалец Криштиану Роналду по итогам голосования повторил свой антирекорд.
Футболист Манчестер Юнайтед единолично финишировал на двадцатой позиции.
Впервые такое случалось в 2005 году, когда он поделил то же место с англичанином Джейми Карагером.
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