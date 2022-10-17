Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч

Французское издание France Football начало оглашать результаты Золотого Мяча.

Португалец Криштиану Роналду по итогам голосования повторил свой антирекорд.

Футболист Манчестер Юнайтед единолично финишировал на двадцатой позиции.

Впервые такое случалось в 2005 году, когда он поделил то же место с англичанином Джейми Карагером.