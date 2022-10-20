Матч Шахтер - Минай перенесен на неопределенный срок
Поединок УПЛ не пройдет в эти выходные.
Сегодня, 18:01
Пресс-служба закарпатского Миная сообщила о переносе матча против донецкого Шахтера.
Новая дата поединка в рамках чемпионата Украины на данный момент не определена
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Игра должна была пройти в эту пятницу, 22 октября, в 13:00 по киевскому времени.
Ранее был перенесен матч донецкого Шахтера против ПФК Львов.
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