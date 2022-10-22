iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналдо рассказал о своих фаворитах Чемпионата мира 2022

"Феномен" отдал свое предпочтение родной стране
Сегодня, 13:28
Роналдо
Роналдо
0 0 0

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мыслями о предстоящем Мундиале.

В частности, "феномен" затронул тему фаворита грядущего мирового первенства.

Футболист отдал предпочтение своей родной стране. По его словам, "селесао" производят очень хорошее впечатление.

Читай также: Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей

"Бразилия производит на меня очень хорошее впечатление. Наша сборная — суперфаворит этого чемпионата мира. Не только из-за того, как они играют, но и из-за того, что это — Бразилия. Она всегда была фаворитом турниров, в которых участвовала. В нашей страны есть талант и хороший нрав.

Я вижу, что европейские сборные сейчас динамичны, агрессивны, физически сильны, быстры и тактически очень организованы. Они даже забивают голы так, как это делали мы, бразильцы, в свое время.

Но предостерегаю, что мы не единственные будем считать себя фаворитами турнира, потому что от Южной Америки еще уедет Аргентина. Она не проигрывает 35 матчей подряд, так что нужно быть с ней осторожными", — заявил экс-игрок.

0 0 0

Статьи по теме

Гран-при США: Сайнс оказался быстрейшим в первой практике, а Леклер - во второй Гран-при США: Сайнс оказался быстрейшим в первой практике, а Леклер - во второй
МЮ интересуется воспитанником Ман Сити МЮ интересуется воспитанником Ман Сити
The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф
Бензема пропустит ближайшие матчи Реала Бензема пропустит ближайшие матчи Реала
Помочь журналистам

Видео

Аяччо - ПСЖ 0:3 Видео голов матча 21.10.2022
Аяччо - ПСЖ 0:3 Видео голов матча 21.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Формула 115:41
Гран-при США: Сайнс оказался быстрейшим в первой практике, а Леклер - во второй
Футбол15:28
МЮ интересуется воспитанником Ман Сити
Киберспорт15:20
The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф
Футбол14:57
Бензема пропустит ближайшие матчи Реала
Европа14:27
Бывший нападающий сборной Японии умер в возрасте 32 лет
Олимпийские виды14:25
Кулиш выиграл золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Бокс14:10
Чисора объяснил, почему Джошуа не принял предложение Фьюри на бой
Футбол13:58
Гвардиола: Если кто-то решит поберечь себя перед Чемпионатом мира, то будет отстранен от игр
Европа13:46
Тен Хаг сделал заявление касательно будущего Роналду в Манчестер Юнайтед
Европа13:28
Роналдо рассказал о своих фаворитах Чемпионата мира 2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK