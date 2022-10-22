Роналдо рассказал о своих фаворитах Чемпионата мира 2022

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мыслями о предстоящем Мундиале.

В частности, "феномен" затронул тему фаворита грядущего мирового первенства.

Футболист отдал предпочтение своей родной стране. По его словам, "селесао" производят очень хорошее впечатление.

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"Бразилия производит на меня очень хорошее впечатление. Наша сборная — суперфаворит этого чемпионата мира. Не только из-за того, как они играют, но и из-за того, что это — Бразилия. Она всегда была фаворитом турниров, в которых участвовала. В нашей страны есть талант и хороший нрав.

Я вижу, что европейские сборные сейчас динамичны, агрессивны, физически сильны, быстры и тактически очень организованы. Они даже забивают голы так, как это делали мы, бразильцы, в свое время.

Но предостерегаю, что мы не единственные будем считать себя фаворитами турнира, потому что от Южной Америки еще уедет Аргентина. Она не проигрывает 35 матчей подряд, так что нужно быть с ней осторожными", — заявил экс-игрок.