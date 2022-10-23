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Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2: обзор матча и результат игры 23.10.2022

Пока "шпоры" не могут победить, "сороки" залетают в борьбу за место в главном еврокубке Старого Света.
Сегодня, 20:35
Мигель Альмиро и Жоэлинтон / Getty Images
Мигель Альмиро и Жоэлинтон / Getty Images
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В Лондоне состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором к Тоттенхэму в гости пожаловал Ньюкасл. "Сороки" воспользовались гостеприимством и забрали с собой три очка, победив 2:1.

Оба своих гола команда Эдди Хау забила в первом тайме. Сначала отличился Каллум Уилсон, после чего Мигель Альмирон забил свой шестой гол в чемпионате, являясь лучшим бомбардиром команды.

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А вот сразу после перерыва пришла очередь отвечать лучшему голеадору "шпор" Харри Кейну - англичанин пытается угнаться за Эрлингом Холандом, но норвежец оторвался уже на 7 голов.

Несмотря на преимущество во владении, именно гости имели больше шансов на очередное взятие ворот. В итоге матч так и завершился со счетом 2:1.

После проигрыша Манчестер Юнайтед несколькими днями ранее команда Антонио Конте терпит очередное поражение, отстав от Манчестер Сити, идущего вторым, на три очка. Ньюкасл в свою очередь уже идет следом, уступая всего два пункта.

Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл 13-го тура АПЛ

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 12 - 6
Атаки: 78 - 84

Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2
Голы: Кейн, 54 - Уилсон, 31, Альмирон, 40.

Тоттенхэм: Льорис - Санчес (Доэрти, 81), Дайер, Лангле (Дэвис, 81) - Эмерсон Роял, Скипп (Моура, 66), Биссума, Бентанкур, Сессеньон (Перишич, 61) - Кейн, Сон.

Ньюкасл: Поуп - Триппье, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимарайнш (Шелви, 89), Жоэлинтон - Альмирон, Уилсон (Вуд, 89), Уиллок (Мерфи, 75).

Предупреждения: Бентанкур, Сессеньон, Скипп, Эмерсон Роял - Уилсон, Поуп.

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