Саутгемптон - Арсенал 1:1: обзор матча и результат игры 23.10.2022

Команда Микеля Артеты все еще лидирует в Англии, но уже с меньшим отрывом от конкурентов.

В воскресенье, 23 октября, на Сент-Мэрис Стэдиум состоялся матч 13-го тура АПЛ, в котором Саутгемптон принимал в гостях Арсенал. Поединок завершился вничью 1:1.

Еще в первом тайме лондонский клуб вырвался в лидеры, благодаря очередному голу Гранита Джаки. Однако в середине второй половины встречи Стюарт Армстронг восстановил паритет, который продержался до самого конца матча.

Арсенал продолжает лидировать в чемпионате Англии, но ему не удалось сохранить прежнее преимущество - Манчестер Сити теперь отстает всего на два очка. "Святые" в свою очередь занимают 15-ю строчку таблицы с 12-ю очками в активе.

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Статистика матча Саутгемптон - Арсенал 13-го тура АПЛ

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 11 - 8

Атаки: 62 - 133

Саутгемптон - Арсенал 1:1

Голы: С. Армстронг, 65 - Джака, 11.

Саутгемптон: Базуну - Лянко, Чалета-Цар, Салису, Перро - Диалло, Уорд-Прауз, Эльюнусси, Арибо (Адамс, 73), С. Армстронг (Эдози, 80) - А. Арсмтронг (Уолкотт, 73).

Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Тирни, 72), Салиба, Габриэль, Томиясу - Парти, Джака, Сака, Эдегор (Виейра, 83), Мартинелли (Нкетиа, 71) - Жезус.

Предупреждения: Уолкотт, Лянко - Сака.