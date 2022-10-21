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Тренер Арсенала сообщил о скором возвращении Зинченко после травмы

Украинский защитник завершает процесс восстановления от мышечного повреждения.
Сегодня, 19:09
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета сообщил, что вскоре сможет рассчитывать на защитника Александра Зинченко, который близок к возвращению в строй после травмы икроножной мышцы.

Тем не менее, по словам наставника "канониров", он сомневается, что украинец сможет принять участие уже в ближайшем матче английской Премьер-лиги против Саутгемптона, который состоится в воскресенье, 23 октября.

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"Зинченко близок к возвращению. Ему все лучше и лучше, он хорошо прогрессирует. Жаль, что он выбыл на старте сезона.

Не могу сказать, сыграет ли Алекс против Саутгемптона. Это всегда спорный вопрос", - приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, что украинский защитник "канониров" последний раз выходил на поле 1 октября в дерби с Тоттенхэмом (3:1).

Всего в текущем сезоне Зинченко провел в составе Арсенала шесть матчей, отличившись одной результативной передачей.

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