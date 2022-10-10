Неистовая радость Зинченко: В соцсети попало празднование украинца победного гола Арсенала

Защитник лондонцев не сдержал эмоций, сидя на трибуне.

Защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал матч с Ливерпулем (3:2) из-за травмы, однако он находился среди зрителей на трибуне.

Один из фанатов сумел заснять на камеру эпизод с решающим голом Букайо Сака, а также невероятными эмоциями украинца после победного забитого мяча.

Данный видеоролик сильно завирусился в фанатской части "канониров", после чего у фанатов отпали какие-либо сомнения касаемо любви игрока к клубу.

Всего в нынешнем сезоне украинец принял участие в шести матчах в составе Арсенала, отличившись одной результативной передачей.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Арсенал - Ливерпуль.