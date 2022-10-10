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Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 09:38
Арсенал - Ливерпуль / Getty Images
Арсенал - Ливерпуль / Getty Images
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В рамках десятого тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле в зрелищном матче обыграл Ливерпуль (3:2).

Поединок начался с гола - Мартинелли завершил первую атаку лондонской команды голом. В средине тайме гости сравняли счет благодаря голу Нуньеса, однако в компенсированное время Сака вновь вывел Арсенал вперед.

Ливерпуль на старте второго тайма забил, а его автором стал Фирмино. Поединок шел к ничье, однако Сака поставив точку в матче, забив в пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Ливерпуль:

Арсенал - Ливерпуль 3:2
Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) - Нуньес, 34, Фирмино, 53

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу - Парти, Джака - Сака (Виейра, 90+4), Эдегор (Тирни, 82), Мартинелли - Жезус (Нкетиа, 90+1)

Ливерпуль: Алиссон - Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате, 69), Александер-Арнольд (Гомес, 46) - Диас (Фирмино, 42), Тьяго, Хендерсон, Салах (Фабиньо, 69) - Нуньес, Жота (Эллиотт, 81)

Предупреждения: Эдегор, 45+4 - Диас, 6, Гомес, 71.

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Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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