Рибери: Мне необходима операция, чтобы просто продолжить нормальную жизнь

Бывший игрок Баварии и сборной Франции Франк Рибери заявил, что после завершения карьеры займется своим здоровьем.

Вингер сообщил, что ему необходимо сделать операцию на колене для того, чтобы продолжить нормальную жизнь.

"Три месяца назад все было нормально, но в июле я впервые почувствовал пекельную боль в колене. В стартовом матче чемпионата с Ромой я сыграл, несмотря на эту боль. Дальше он становился все сильнее. Я не считаю себя хрупким, но после этого три дня. не мог двигаться.

Врачи сказали, что все очень серьезно и пришло время остановиться. Я не мог поверить, что должен покинуть футбол. Я хотел определиться, когда завершу карьеру. И это время, к сожалению, уже пришло.

Менее месяца назад я побывал в Мюнхене на медицинской консультации. Я думал, что, возможно, удастся найти выход из положения. Но правда оказалась достаточно тяжелой. Сейчас мне нужна операция, чтобы просто нормально жить", – рассказал футболист.

Напомним, ранее экс-партнер Рибери Арьен Роббен воздал должное французу.