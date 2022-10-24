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Эмери возглавил середняк АПЛ

Астон Вилла не стала долго искать замену Стивену Джеррарду
Сегодня, 22:18
Унаи Эмери
Унаи Эмери
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Астон Вилла за считанные дни справилась с поиском замены Стивену Джеррарду, который был уволен из клуба.

Бирмингемцы назначили на пост главного тренера испанца Унаи Эмери. Ранее специалист возглавлял Вильярреал.

"Вилланы" выплатили уже экс-клубу Эмери 7 миллионов евро за выкуп контракта. Испанец будет получать на новом рабочем месте 6 млн евро за сезон.

Cрок действия соглашения между сторонами не сообщается. Наставник приступит к выполнению своих обязанностей 1 ноября после получения разрешения на работу.

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