Астон Вилла объявила об увольнении Джеррарда

Руководство вилланов пришло к выводу, что им пора расстаться с 42-летним англичанином.

В четверг, 20 октября, в рамках 12-го тура АПЛ Астон Вилла потерпела разгромное поражение от Фулхэма со счетом 0:3.

Данный матч поставил крест на будущем Стивена Джеррарда в Бирмингеме - руководство вилланов объявило об увольнении англичанина с поста главного тренера.

"Футбольный клуб Астон Вилла может подтвердить, что главный тренер Стивен Джеррард немедленно покинул клуб. Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его усердную работу и приверженность делу и пожелать ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

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Стивен Джеррард возглавил Астон Виллу 11 ноября 2021 года. За неполный год бирмингемцы сыграли под его руководством 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих, 19 поражений.

В нынешнем сезоне АПЛ вилланы после одиннадцати сыгранных туров занимают 17-е место, имея в активе 9 очков.