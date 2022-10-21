iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла объявила об увольнении Джеррарда

Руководство вилланов пришло к выводу, что им пора расстаться с 42-летним англичанином.
Сегодня, 01:08
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images
0 0 0

В четверг, 20 октября, в рамках 12-го тура АПЛ Астон Вилла потерпела разгромное поражение от Фулхэма со счетом 0:3.

Данный матч поставил крест на будущем Стивена Джеррарда в Бирмингеме - руководство вилланов объявило об увольнении англичанина с поста главного тренера.

"Футбольный клуб Астон Вилла может подтвердить, что главный тренер Стивен Джеррард немедленно покинул клуб. Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его усердную работу и приверженность делу и пожелать ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Читай также: Роналду опубликовал заявление относительно возникшей ситуации в Манчестер Юнайтед

Стивен Джеррард возглавил Астон Виллу 11 ноября 2021 года. За неполный год бирмингемцы сыграли под его руководством 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих, 19 поражений.

В нынешнем сезоне АПЛ вилланы после одиннадцати сыгранных туров занимают 17-е место, имея в активе 9 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла Стивен Джеррард
0 0 0

Статьи по теме

Роналду опубликовал заявление относительно возникшей ситуации в Манчестер Юнайтед Роналду опубликовал заявление относительно возникшей ситуации в Манчестер Юнайтед
Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед Тен Хаг нашел замену Роналду: известный певец посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед
Тен Хаг исключил Роналду из заявки Манчестер Юнайтед на матч против Челси Тен Хаг исключил Роналду из заявки Манчестер Юнайтед на матч против Челси
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа01:08
Астон Вилла объявила об увольнении Джеррарда
НБА00:54
Чемпион НБА: У Симмонса нет менталитета убийцы - он домашний песик, а не немецкая овчарка
Европа00:48
Антигерой финала ЛЧ начал встречаться с итальянской телеведущей
Другие00:25
Украина завоевала три бронзы на молодежном чемпионате мира по борьбе
Европа00:12
Барселона с дублем Левандовски разгромила Вильярреал
Вчера, 23:50
Лига Европы23:50
Арсенал - ПСВ 1:0 Видео гола матча 20.10.2022 Лиги Европы
Европа23:49
Роналду склоняется к разрыву контракта с МЮ
Европа23:27
Роналду опубликовал заявление относительно возникшей ситуации в Манчестер Юнайтед
Европа23:14
Мудрик мог стать одноклубником Малиновского
Теннис22:56
Серена Вильямс заявила, что она не завершила карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK